Secretario de la Mud pide que se presione por más y mejor unidad en la oposición

Publicado el: 4 enero, 2017 Hora:1:52 PM

Jesús "Chuo" Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD

Está en manos del ciudadano exigir a su dirigencia “más y mejor unidad” para impulsar el cambio, opinó el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, quien aseguró que la coalición de partidos de oposición tiene como reto reestructurar su organización, redefinir su estrategia y “presentar un horizonte claro de solución a los venezolanos”.

Torrealba – quien este miércoles acompañó a la sede del Palacio de Justicia en Caracas al dirigente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, en libertad desde el pasado 31 de diciembre aunque bajo régimen de presentación – recordó que aún quedan 126 presos políticos, decenas de exiliados y más de tres mil jóvenes estudiantes “sometidos a causas judiciales absolutamente injustas”.

En declaraciones a la prensa, el vocero de la Unidad envió un mensaje a los venezolanos para que sean parte activa en el impulso de una salida democrática a la crisis.

“La necesidad de que de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, los ciudadanos de a pie presionemos de manera legítima para garantizar que el cambio democrático tenga más y mejor unidad. Eso es una exigencia de la historia, es una exigencia de ese pueblo que hoy está sufriendo. Nadie puede pretender ser opción de poder en el país, si no es capaz de garantizar gobernabilidad en su propia alianza”, dijo.

Invitó a actuar con “humildad, serenidad, sobriedad” y reivindicó que Venezuela necesita líderes que actúen más allá de las redes sociales. “No trending topics, líderes. De eso se trata”, apuntó.

Insistió en que la Unidad Democrática sigue en sesión permanente. En tal sentido, destacó la importancia de que los partidos políticos tengan la disposición de “asumir la vocería política en primera persona”, porque, argumentó, “son los actores fundamentales de este proceso”. A ello agregó la necesidad de que las organizaciones partidistas tengan una “relación fluida y permanente con la sociedad civil”.

Sobre la instalación de la Asamblea Nacional este jueves 5 de enero, aseguró que es también parte del “nivel de acuerdo y discusión” que se adelanta en la Mesa de la Unidad Democrática.

Hizo referencia al acuerdo de “gobernabilidad parlamentaria”, con vigencia de 5 años, que suscribieron las organizaciones políticas con miras a la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Afirmó que en la instalación y elección de la nueva directiva del Parlamento se expresará “la continuidad de ese acuerdo”, con Julio Borges en sustitución de Henry Ramos Allup en la presidencia y los demás partidos ocupando posiciones destacadas.

Diálogo como recurso democrático

Ratificó que no habrá diálogo directo con el gobierno si no se cumplen los acuerdos. “Y la inmensa mayoría de los acuerdos no han sido satisfechos”.

“Lo que sí estamos planteando nosotros es la pertinencia, la necesidad de que los facilitadores internacionales vengan a Venezuela el 13, el 15 (de enero), cuando quieran venir, para verificar en el propio sitio el no cumplimiento de los acuerdos”, dijo.

No obstante, Torrealba abogó por mantener las conversaciones. “La mesa de diálogo, como instrumento, está sujeta a estas idas y venidas; pero el diálogo, como recurso democrático, debe ser siempre una opción para los venezolanos”, explicó.

Llegar a acuerdos mínimos

Rosales, por su parte, dijo a las puertas del Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales, que uno de los planteamientos fundamentales al país es el calendario electoral, pues considera que “en la primera oportunidad electoral aquí va a haber un cambio”.

“Hay otra gran verdad que no se le puede seguir ocultando al país. Si nosotros queremos recuperar a Venezuela, si queremos un acuerdo de largo alcance, hay que discutir, establecer condiciones y acuerdos mínimos. Hay que hacer concesiones, ceder y conquistar espacios en los dos bandos. ¿O es que a este país lo vamos a destruir”, planteó.

A su juicio, los venezolanos no esperan “la retórica, ni el enfrentamiento”.

Rechazó a quien le lanza “dardos” para criticarlo. “Yo nunca titubeé, nunca pestañeé cuando tuve que decir lo que tenía que decir y hoy estoy en la misma posición”, apuntó.

Rosales debe presentarse cada 15 días al tribunal que lleva su causa y tiene prohibición de salida del país.