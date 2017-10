A semana y media de las elecciones Maduro anuncia que pagará directamente a empleados de la alcaldía

Publicado el: 3 Octubre, 2017 Hora:12:44 PM

“A ustedes no los va a votar nadie. Pido al Sebin, a la Fiscalía salvaguardar y de una vez se movilizan para darles protección a los trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal a quienes pagaré la deuda directamente en sus cuentas. Pongo los recursos para pagar y cumplir con los trabajadores”.

Fueron las aseveraciones del presidente Nicolás Maduro, al aprobar los recursos correspondientes a las deudas que sostiene la alcaldía opositora del municipio San Cristóbal con más de 3 mil trabajadores del ayuntamiento capitalino.

“A los trabajadores del municipio San Cristóbal, cuentan con mi apoyo para brindarles seguridad y protección. Pido al Ministro del Trabajo converse con la Fiscalía, con el Contralor y se abra una investigación del uso de los recursos que se han enviado y no se les paga a los trabajadores”.

A su vez el primer mandatario nacional ordenó una investigación ajustada a derecho a la Alcaldía de San Cristóbal. “Voy a dar pago directo a los trabajadores pero ordeno una investigación para que me devuelvan el dinero que les he enviado y no le han pagado a los trabajadores.

El pago a realizar el Ejecutivo Nacional ante la ineficiencia del ayuntamiento capitalino beneficiará a bomberos municipales, policías, obreros, personal administrativo, docentes jubilados y activos del ente.

La deuda asciende a más de 9 millones de bolívares. Los trabajadores vienen arrastrando con una deuda por falta de homologación de salarios y pago justo de bono de alimentación.

Por su parte el gobernador bolivariano del Táchira al hacer la intermediación del pago de la deuda a los trabajadores capitalinos presentó ante el Presidente 19 puntos de cuenta por el orden de 72 mil 122 millones de bolívares que abarca la recuperación de la Troncal 005 que en los últimos días se ha visto afectada por las lluvias torrenciales que han caído en la zona.

Entre los proyectos se encuentran seis puntos de cuenta en el área de salud, cuatro para el área educativa, seis de vivienda, uno para proyecto de aguas y mantenimiento; y el punto de cuenta para la vialidad de la Troncal 005.

En total, hizo énfasis el primer mandatario regional, son 19 puntos de cuenta que darán solvencia en distintas áreas sensibles para la entidad andina.

“Estamos dando solución en revolución y haciendo justicia social”.

Las amenazas en contra de los trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal de igual manera fue tema durante el encuentro sostenido entre el presidente Nicolás Maduro y líderes regionales del país.

“En estos momentos hay una situación de amenaza en contra de los trabajadores capitalinos porque ellos han tomado la decisión de apoyar la revolución y decir la verdad de cómo se gobierna en San Cristóbal. Recursos para lujos, para carros pero para los trabajadores no hay nada”.

Eliana Millán Montiel