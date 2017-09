Ramos Allup: “El porcentaje más alto de participación en el país se dará en Táchira a favor de Laidy Gómez”

Publicado el: 3 Septiembre, 2017 Hora:3:42 PM

El diputado Henry Ramos con la candidata de AD, Laydi Gómez y el secretario general seccional, Miguel Reyes.

“Nosotros hemos puesto en la campaña electoral con su acervo, con su equipo y con el respaldo del partido, (…) al ganar las elecciones, que las vamos a ganar en Táchira de calle, porque el 10 de septiembre no vamos a escoger un candidato a la gobernación sino el próximo Gobernador”, así se refirió este domingo el secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup frente al buró político de la tolda blanca en Táchira quienes acompañaron a la candidata a la gobernación Laidy Gómez.

Ramos Allup destacó que las encuestas nacionales dan por sentado que hay una intención de votar en un 70 por ciento de la población, “y aquí sería de 8 a dos con el candidato – José Gregorio Vielma Mora – del partido del gobierno, pues el porcentaje más alto de participación en el país se va a dar en Táchira a favor de Laidy Gómez”.

El también parlamentario destacó las razones para sufragar en las elecciones donde los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se medirán en pro de aupar la democracia desde el voto, pues según él, el país y los estados no soportarían perder por “forfait” ante la crisis que se vive.

“Nosotros dimos un paso al frente y reivindicamos con convicción democrática nuestra decisión de participar en las elecciones, que están vencidas desde diciembre del 2016. Los eventos electorales son muy importantes, ojalá la insensatez de unos irresponsables que están llevando agua al molino del Gobierno no produzca una abstención y después nos tengamos que lamentar y que alguna gobernación se perdió simplemente porque la gente no fue a votar”, indicó.

Por otra parte, desestimó los últimos rumores sobre inhabilitaciones y prohibiciones de elecciones en algunos estados del país, pues a su juicio, mantenerlos en la opinión pública le genera ideas al Ejecutivo Nacional.

“Las primarias generan costos que hay que cubrir”

Respecto a las últimas decisiones que se han generado en torno a la participación de una candidata a las primarias en Táchira, el líder de acción Democrática (AD), dijo que las condiciones estaban claras desde el primer momento para todos los participantes y no se puede pretender estropear un proceso interno.

“Yo no voy a entrar a criticar ninguna argumentación (…) a los candidatos se les cobra porque hay sufragar los gastos de las urnas, la impresión de las papeletas, las comunicaciones, la logística, etc., (…) así es que hay alguna gente que cuando no tiene o no puede, trata de desacreditar donde no va a tener éxito. Así que no se puede decir que unos pagan y otros no”, explicó.

Rechazó que exista algún tipo de amenaza en contra de las primarias y advirtió que a ninguna instancia del Gobierno Nacional no se le debe incluir en este tipo de procesos “ya hubo un partido político que metió al Gobierno en sus cosas internas y el remedio fue peor que la enfermedad”.

Para finalizar, reiteró el llamado a la participación ciudadana en un proceso cívico donde el único ganador es el pueblo.