Vielma insiste que la alcaldesa de San Cristóbal quiere quemar la alcaldía para inculparlo a él

Publicado el: 3 Julio, 2017 Hora:5:50 PM

El gobernador Vielma Mora pidió al fiscal superior que envíe a un funcionario para tomarle la declaración.

“La alcaldesa de San Cristóbal iba a quemar la sede del gobierno local del municipio para inculpar al Gobierno Bolivariano y para que la gente dijera que eso era obra de la Revolución”, denunció este lunes sin presentar pruebas el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora.

A través de su programa de radio y televisión edición 135, “Vielma Mora Construye” el mandatario estadal explicó que “la alcaldesa hizo un show mediático, hace un mes envié una carta a la Fiscalía del Táchira ante el salto de talanquera de la Fiscal General, donde señalé que yo tenía información de que la alcaldía de San Cristóbal iba a ser quemada por ellos mismos, como hizo Nerón cuando quemó a Roma, y como su esposo quemó 27 vehículos cuando era estudiante de la Unet. Así lo dije, lo digo y lo mantengo, porque tengo todas las fotos en las que él salía encapuchado, incluso siendo alcalde de San Cristóbal”.

Aseguró que en la misma fecha “envié esa misma carta también al comandante del cuerpo de bomberos de San Cristóbal que es un activista político de la derecha, le envié una carta igual al Defensor del Pueblo y también le envié una carta a la alcaldesa. Entonces ella fue a la Fiscalía a denunciarme”.

“Hoy le pido a la Fiscalía Superior del Táchira que me mande un Fiscal o el número de ellos que desee, porque yo quiero declarar y entregar las copias que consigné antes de la denuncia, porque mantengo y lo repito, hay un plan de la derecha para quemar la alcaldía de San Cristóbal, exactamente la dirección de administración, la dirección de talento humano y donde están todos los convenios que han firmado de corrupción, donde permiten construcciones en áreas prohibidas”, recalcó el gobernador Vielma Mora.

Concluyó reiterando su solicitud a la Fiscalía Superior del Táchira, “para que me envíe hoy mismo los fiscales que desee para que tomen mi declaración porque no voy a permitir que eso lo archiven. No le tengo miedo a la Fiscalía, no tengo por qué temerle. Soy un hombre pacífico, sin disfraz, espero que el Fiscal del Ministerio Público Jean Carlos Castillo venga, o mande un Fiscal para que tomen mi testimonio, porque mantengo y ratifico que la alcaldesa de San Cristóbal, quiere quemar algunas instalaciones de la sede del gobierno municipal para echarle la culpa al gobierno bolivariano. Eso lo denuncié en su momento, lo denuncio nuevamente hoy y lo ratifico para que se sepa”.

Dirci