Maduro busca con el aumento salarial comprar votos y disparar la inflación: Valero

Publicado el: 3 Julio, 2017 Hora:5:42 PM

El diputado por el Táchira, Carlos Valero, dijo que Maduro es un irreponsable al pedir que le aprueben la ANC para solucionar los problemas económicos.

El Jefe de Fracción de Un Nuevo Tiempo, diputado Carlos Valero aseguró que el aumento al salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro, busca comprar votos y aceptación del pueblo venezolano frente a una Constituyente irregular, nacida en vicios que busca legalizar el proceder irregular que han ejecutado desde las instituciones del Estado.

Valero indicó “este gobierno en el marco de sus constantes irregularidades anunció un aumento salarial para tapar el rechazo que tiene una Constituyente inconstitucional”. De la misma manera catalogó de irresponsable la medida del Ejecutivo “Maduro dice que ha vencido una ‘guerra económica’ impulsada desde Miraflores, porque hasta la fecha no han presentado cifras reales de la inflación que se come todos los salarios, no se puede ni siquiera cubrir con una canasta básica que se incremente diariamente, no hay bolsillo que aguante”.

El abanderado de la tolda azul insistió “en una actitud descarada, pública y notoria, Maduro ayer pidió que le dieran la Constituyente y él daría la victoria sobre los precios, pero es que no ha podido dar estabilidad a Venezuela desde 2013 que asumió las riendas del país, muy por el contrario, lo sumergió en la miseria que niega aceptar”.

Carlos Valero llamo a los venezolanos a continuar organizados en la calle, “estamos unidos, luchando por rescatar el país que está secuestrado a manos de los autodenominados socialistas que indolentemente le dan la espalda al hambre y la escasez de medicinas que han arrebatado la vida de ciudadanos”.

El-informe.com