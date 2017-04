Gestionar libertad de Roberto Enriquez piden a la Fiscal y al Defensor del Pueblo

Publicado el: 3 Abril, 2017 Hora:7:47 PM

El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, calificó de abuso la utilización de la justicia militar contra dirigentes políticos.

El ex Gobernador del Táchira y dirigente nacional del Partido Copei César Pérez Vivas, se pronunció de inmediato ante la detención del dirigente copeyano Roberto Enrique, por decisión de un tribunal militar nacional.

Pérez Vivas expresó su rechazo a la detención del dirigente socialcristiano a manos de la justicia militar, la cual no puede ser aplicada por ningún respecto a civiles, constituyendo un abuso y un atropello.

Manifestó el ex gobernador que “el régimen no puede utilizar la justicia militar contra dirigentes políticos de la oposición y se debe respetar el debido proceso, pues los civiles deben ser juzgado por sus jueces naturales, es decir la justicia civil ordinaria, pero estos señores no respetan nada”.

“Le hacemos un llamado urgente a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz y al Defensor del Pueblo William Saad de que se gestione la inmediata libertad de Roberto Enriquez, por ser esta un atropello a los derechos humanos y ser absolutamente inconstitucional”.

No es saludable para la situación que se vive en el país que se siga cometiendo por parte del poder central estos atropellos a la Constitución y nuestro compañero Roberto Enriquez no ha infringido la ley, mucho menos cometer un delito de la naturaleza de que lo acusan, puntualizó Pérez Vivas.