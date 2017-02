Colapso socialista en Yaracuy

Por Robert Alvarado

“…es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad, por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer…” Rafael Caldera

Las palabras citadas, de un ilustre yaracuyano, expresan una realidad que se hizo pública a finales del mes pasado en Nirgua, estado Yaracuy, durante la visita a esa población de un gobernador con ínfulas de ser radical, su lema así lo sugiere, “Con JULIO LEÓN si hay revolución”, (https://www.youtube.com/watch?v=KM4guvdLDaE) aunque él diga que fue concebido para deslindarse del gobierno corrupto del chavista CARLOS GIMÉNEZ; después de un regaño del difunto, incluyó a éste en la consigna, una vez muerto, metió a MADURO, de quien pregona ser “alto pana”. Nadie mejor que él lleva la impronta del proceso revolucionario: ¡CARESTÍA, MISERIA Y HAMBRE! Como muy bien lo dejaron ver los nirgueños, descubriendo una “gestión leonina cuyos mayores logros es que los yaracuyanos añoren a EDUARDO LAPI, al mismo CARLOS GIMÉNEZ con su bolsota de comida o la resolución rápida de los problemas, que les hablen claro y se les ayude, como lo hizo KAMEL SALAME en su momento”.

La obra de JULIO LEÓN no superaría su estatura, constituiría la excepción de la regla relativa a la grandeza de hombres pequeños. Eso sí, su legado está estrechamente vinculado a la corrupción, superando a su antecesor. De su época de diputado regional suplente resalta el sobreprecio en medicamentos de PROSALUD, salió bien librado porque habría comprado al denunciante -R.I.P.- y al columnista que podía meterlo en un cuarto sin luz, hoy día su más sumiso aliado para criticar la gestión del gobierno central y enaltecer la suya. Lo mismo haría con el juez JULIO CESAR TORRES para que decretara el sobreseimiento en la causa penal seguida a su cuñado FREDDY LEAL, esposo de DULCE MARÍA LEÓN HEREDIA, por dichos ilícitos, denunciados incluso por ELEAZAR DÍAZ RANGEL, Director de Ultimas Noticias.

De su legado le será difícil excluir la presunta comisión de los delitos por los cuales lo denuncié con solicitud de Ante Juicio de Méritos ante el Ministerio Público: Peculado doloso propio, Malversación, Enriquecimiento ilícito, Asociación para delinquir, Tráfico de influencias, Concierto en la contratación de obras -con familiares, su amante y personajes como GIANFRANCO NAPOLITANO, (https://www.youtube.com/watch?v=lPUHaw6G0_4) el principal responsable del desfalco ocurrido en la gestión de CARLOS GIMÉNEZ- y Financiamiento de su campaña electoral en 2008 con recursos aportados por el GRUPO MAKLED; denuncias de las cuales se libraría gracias a la mediación del presidente de la FUNDACIÓN ANROS, Rif.: J-30744009-0, ante la FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien forjaría lapsos para que la SALA PLENA del TSJ las desestimará y declara Sin Lugar mi Apelación tras la publicación subrepticia de una nota de prensa al respecto, sin razones válidas que sustentaran dichas decisiones.

Honor que me hizo JULIO LEÓN, pues pediría los servicios de un conocido conductor de un programa televisivo trasmitido por GLOBOVISIÓN, de la FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA y de la más alta instancia judicial del país, ¡la SALA PLENA del TSJ!, para rehuir la veracidad de mis señalamientos, corroborada con esa, su huida hacia adelante. Las mismas fuentes que me proporcionaron la documentación sobre las irregularidades en las cuales estaría inmersa su barragana y los hermanos de ésta, los PAGLIARI CENTENO, denuncia que obligaría a JULIO LEÓN a comprar toda la edición de EL NACIONAL donde fue reseñada la misma, no han cesado de proporcionarme elementos probatorios de otros ilícitos que involucrarían a todo su entorno familiar, laboral y político, incluyendo a opositores que se rasgan las vestiduras hablando mal de la revolución desde una conocida emisora radial en San Felipe.

En el 2015, de 5 diputados a la Asamblea Nacional el chavismo en Yaracuy sacó sólo 2, después de tener 4, vencido NÉSTOR LEÓN HEREDIA, hermano del primer mandatario regional, el analista MARCIAL NÚÑEZ ALONZO indicó como causa de ello que “El chavismo llegó a su nivel tope de incompetencia, nada tenía que ofrecer o mostrar a los yaracuyanos, salvo los altos niveles de corrupción… Esa ilusión del Socialismo, ya, no ilusionaba a nadie… JULIO LEÓN mató al chavismo, y, con él, al socialismo.” En Nirgua no pudo eludir los efectos de ese colapso, como resultado de la incompetencia y la corrupción. Allí no se vio cortejado por HAYDEE HUÉRFANO, MIGUEL CÉSAR o los líderes fundamentales de la revolución en ese municipio; al igual que su esposa, DELIA ZAVARCE, que renunció a su cargo en la Fundación del Niño y se separó de él, habrían visto la inconveniencia de andar a su lado.

JULIO LEÓN es el tuerto que reinó entre los ciegos que se peleaban la gobernación yaracuyana, EDWARD CAPDEVIELLE, VÍCTOR MORENO, NELSON SUÁREZ, CARLOS GAMARRA, BRAULIO ÁLVAREZ, RICARDO CAPELLA, los más conspicuos de ellos, supuestos adversarios del gobernador, dadivados desde el Palacio de Las Maporas. Los responsables directos de su ascenso a primer mandatario regional son FRANCISCO FERRER (UNT), CARMEN TERESA HERNÁNDEZ (Convergencia) y HENRYS LORD MOGOLLÓN (Psuv), este último usaría las pruebas del sobreprecio en medicamentos de Prosalud para fortalecer su posición en el parlamento regional; pero si a alguien le debe ese cargo es al fallecido Dr. CARLOS ESCARRÁ, Vicepresidente del Psuv para Aragua, Carabobo y Yaracuy.

Además de las torpezas de CARLOS GIMÉNEZ y su equipo, incluyendo al general PAÚL GRILLET ESCALONA, que le pusieron la gobernación en bandeja de plata. Es un hecho notorio, público y comunicacional que JULIO LEÓN le aflojaría recursos financieros a combos opositores para asegurar su triunfo aguándole la fiesta a EDUARDO y FILIPO LAPI; también destacarían los delitos electorales que lo catapultaron como un supuesto líder rojo rojito, de los que tendría perfecto conocimiento JUAN JOSÉ DE ABREU, al igual que BIAGGIO PILIERI y ANTONIO DYURICH, que lo señalaron públicamente como un “delincuente electoral”, “sin que trascendiera a mayores porque a los dos los tienen bajo amenaza de cárcel y ahí está KAMEL SALAME, secuestrado, para recordárselos” (https://www.youtube.com/watch?v=O9ERpiOuis8). Porque si algo pondría en práctica JULIO LEÓN es lo dicho por el capitán EUSEBIO ANTOÑANZAS a BOVES cuando se lo llevó para la guerra: “Yo por eso quemo, violo y aterrorizo. La gente siempre se va, no con el que tiene razón sino con el que inspira más miedo. De no tenerte miedo, estás perdido”. Gobernador, usted como que está perdido.

