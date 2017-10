Gómez: amenazan a ciudadanos en La Fría para que voten por el candidato de Maduro

Publicado el: 2 Octubre, 2017 Hora:2:23 PM

“Hay un amedrentamiento donde se amenaza que el pueblo debe salir a votar a favor de este gobierno porque si no se atenta contra la vida de este pueblo”, así lo denunció este lunes la aspirante a la gobernación del estado Táchira Laidy Gómez tras su recorrido por La Fría, donde los ciudadanos le relataron las amenazas de las cuales son víctimas por parte de representantes del Gobierno Regional para que el próximo 15 de octubre voten por el candidato de Maduro.

— Pero ni siquiera así usted – refiriéndose al Gobernador del estado Táchira – va a poder detener la avalancha electoral que el pueblo está decidido a darme en respaldo a lo que yo he venido representando en el Táchira y yo no represento trochas, no represento contrabando, yo represento el sentimiento de un pueblo que está decidido a cambiar y el Táchira va a cambiar porque se quiere levantar y lo vamos a demostrar el 15 de octubre”, explicó.

La aspirante opositora, también declaró que el contrabando de combustible sigue siendo una realidad en La Fría, municipio García de Hevia. “Una señora se me acercó y me dijo: ´Laidy nosotros no podemos denunciar la situación del contrabando, porque esa situación atenta contra nuestras vidas, pero usted que es una mujer valiente que ha venido demostrando ante el estado Táchira que no le tiembla el pulso para decir la verdad que el pueblo no puede decir, quiero que usted denuncie Laidy que por Guarumito de manera permanente se aprecia como seis, siete y ocho gandolas pasan por allí´ y eso no puede seguir siendo así”, comentó.

Asimismo, recordó que la zona está militarizada y bajo el dominio del ejército, razón por la cual cuestionó el silencio del representante del Gobierno Nacional “yo quiero saber señor Vielma por qué usted no denuncia eso, yo quiero saber señor quién dice ser el buen gerente, por qué usted nunca ha ido allá a las trochas de La Fría, a las trochas de Llano de Jorge, donde por cierto hay presencia de irregulares armados que actúan al margen de la ley”, finalizó.

Por otra parte, rechazó las declaraciones del candidato de Nicolás Maduro para el estado Táchira, quien dio por terminadas las colas en la entidad para surtir de combustible.

“Un buen gerente no espera cuatro años y diez meses para poder mostrar eficiencia, un buen gerente no espera estar en campaña cuando el pueblo lo desprecia para mostrar su capacidad”, dijo.

— Un buen gerente – continuó – le da al pueblo confianza, le da al pueblo servicios públicos, le da al pueblo seguridad jurídica y sobre todo seguridad social y el pueblo del Táchira está claro, el pueblo del Táchira conoce la crisis, la humillación, la angustia y la impotencia que ha generado el actual gobernador, que al punto que él no se quería reelegir porque lo manifestó y le tocó que agarrar esa papa caliente porque dentro del Psuv nadie quería competir con los sectores democráticos que hoy gracias a un proceso primario yo estoy representando en nombre del Táchira”, dijo.

En este sentido rechazó, de manera categórica, que se pretenda hacer creer a los tachirenses que las colas de combustible se acabaron gracias a la gestión del primer mandatario. “A nosotros los tachirenses no nos van a venir con cuentos de camino, ni con cuentos chimbos, ni con tecnología 2.0 que digan en twitter gerente es gerente, y al señor gerente lo raspamos el 15 de octubre con votos”.

