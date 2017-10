Laura Castellanos galardonada como “Mujer Influyente en la comunicación política en el 2017”

La reconicida periodista Laura Castellanos, recibió el galardón Napolitans Victory Awards como “Mujer Influyente en la comunicación política en el 2017” otorgado por The Washington Academy of Political Arts and Sciencies (WAPAS) en evento realizado el pasado mes de septiembre en Washington DC , Estados Unidos.

El Napolitans Victory Awards es considerado el ” Oscar” de la consultoría política y galardona a los mejores exponentes de Iberoamérica .

Castellanos es asesora comunicacional desde 2009 en su país natal y fuera de Venezuela desde el 2014, en donde ha dictado conferencias y entrenamientos en México, Colombia, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Perú y recientemente en Panamá especializándose en entrenamiento de medios , Gestión de medios y comunicación política.

La venezolana también es socia fundadora de la Asociación Iberoamericana “Mujeres de la Política” enfocada en luchar para lograr una verdadera igualdad de género de la mujer que hace política en la región. De la misma manera, es fundadora y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (Avencopol).

Graduada en la Universidad Central de Venezuela y diplomada en Comunicación Politica en la Universidad Católica Andrés Bello, los inicios de esta destacada profesional, fueron en los principales medios de comunicación de Venezuela. Estuvo como reportera y ancla por 11 años en el canal pionero de la televisión venezolana RCTV, también en medios como CNB, RCR y Unión Radio. Recientemente fue reportera free lance de medios internacionales como CNN en español y Antena 3 de España.

Laura Castellanos, durante su carrera ha cubierto más de 25 procesos electorales fuera y dentro de Venezuela y recientemente fue observadora internacional en las elecciones presidenciales de Ecuador. Asegura que cada propuesta laboral es un reto y aventura del que saca mayor provecho.

En febrero de 2018 Castellanos acudirá como una de las principales conferencistas de la Cumbre Mundial de Comunicación Politica a realizarse en la Ciudad de México.

