MUD no permitió participación de Virginia Vivas en las elecciones primarias

Publicado el: 2 Septiembre, 2017 Hora:5:48 PM

La candidata a gobernadora del estado Táchira por el partido Independientes por el Progreso (IPP), Virginia Vivas denunció que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no permitió su participación en las elecciones primarias para escoger al abanderado por esa colación política que se realizarán el próximo de 10 septiembre, alegando que la organización que representa no forma parte de esa plataforma política.

Vivas dijo que luego de que la Comisión Nacional Primarias conformada por representantes de los partidos Acción Democrática, Un Nueve Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, y otros tres miembros de la MUD, decidió no permitirle participar en este proceso.

Previamente a esta decisión la actual alcaldesa del municipio Córdoba había manifestado que no pagaría la cuota exigida por la MUD para inscribirse y contribuir a financiar las elecciones primarias, mientras que el resto de los candidatos no puso objeción.

Vivas explicó que Francisco Castro, presidente de la Comisión Nacional Primarias, se comunicó telefónicamente con ella, para informarle que luego de haber analizado su situación, la MUD decidió descalificarla para participar en las elecciones. Sin embargo, señaló que está dispuesta a ejercer todos los recursos necesarios para que respeten sus derechos, entre ellos la reconsideración de su caso, lo que ya fue solicitado y aprobado el lunes pasado por sus representantes en Caracas.

“He cumplido todos y cada uno de los recaudos que me ha exigido la MUD, en lo que tiene que ver con el reglamento donde habla del derecho a postularse de los precandidatos a las elecciones primarias, cumplo con los artículos uno y dos de esta norma. Cumplí con la firma del acuerdo que además fue público, de todos los candidatos a los resultados electores, estoy inscrita para participar como candidata en el Consejo Nacional Electoral, inscripción que se hizo este 15 de agosto”, recalcó Vivas.

Explicó que durante el día viernes su caso fue discutido nuevamente por la Comisión Nacional Primarias, donde por decisión unánime del G4 acuerda dejarla fuera de la contienda, haciendo caso omiso al propio reglamento de la MUD.

“Yo voy a ejercer ese derecho que me da el propio reglamento y la Constitución, y lo voy a ejercer con mucha hidalguía, porque mi candidatura es de todos y cada uno de los tachirenses. No me pudo inhabilitar de manera permanente el CNE, y no voy a permitir que la MUD me viole mis derechos, porque son derechos consagrados. Yo he sido una demócrata a carta cabal en el estado Táchira”, recalcó.

Indicó que estos partidos políticos buscan dejarla fuera de las elecciones, por considerar que puntea en las encuestas, lo que fue impulsado además por el debate realizado recientemente con todos los candidatos.

“Finalmente tendríamos que ser demasiados deshonestos para acatar esta decisión que irrumpe contra mi candidatura. Yo no represento en el G4 un acuerdo, un acuerdo que pudiera llamar a negociaciones. Yo no me dejo amilanar por amenazas que vienen de personas con las que he luchado durante 18 años contra este régimen. No tiene sentido, es un atropello, me da tristeza que hayan llegado a esos fondos, y que sean motorizados por algunos partidos, el mismo partido que no se hizo presente para la elección de los nuevos miembros del CNE ante la AN. Un Nuevo Tiempo es el que viene motorizando todo”, recalcó.

La candidata ha reiterado en varias ocasiones que sus aspiraciones representan la candidatura de la dignidad tachirense, no una candidatura que se preste para negociar con nadie. “Yo recurro a la sindéresis de la MUD y al G4. Mi candidatura representa el sentimiento de los tachirenses, es una candidatura humilde, sin recursos, es una candidatura que está llena de corazón, de valentía y de entusiasmo.”, expresó.