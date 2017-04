Cárcel para magistrados golpistas solicita PJ Táchira a la Fiscalía

Este sábado, el ex parlamentario de la Asamblea Nacional Abelardo Díaz, coordinador de Primero Justicia en el estado Táchira, junto a militantes de esta organización política, introdujo una solicitud ante la Fiscalía del Ministerio Público en el Táchira, donde le solicitan a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que en virtud del reconocimiento del Gobierno de que hubo irregularidades en la decisión de la Sala Constitucional del TSJ sobre el caso de la AN, proceda a meter presos a dichos magistrados, “porque el golpe de Estado sigue vigente y nosotros no vamos a aceptar el circo que han montado el señor Nicolás y su Consejo de Seguridad”.

—Con esa decisión del Presidente en Consejo de Seguridad no se ha solucionado absolutamente nada, porque suprimir una pequeña parte de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional no resuelve el grave inconveniente que concretó un golpe de Estado Constitucional. La única manera de resolver esto es que se devuelva la autonomía plena a la Asamblea Nacional, convocando a elecciones que se encuentran vencidas desde 2016, que se otorgue la libertad a todos los presos políticos y además que se autorice la ayuda humanitaria. Por eso acudimos al Ministerio Público para solicitarle a la Fiscal que actúe sobre el pronunciamiento que ella hizo donde consideró un deber ineludible e histórico referirse a la decisiones de la Sala Constitucional del TSJ donde se evidencian varias violaciones del orden constitucional, pronunciarse no es suficiente, ahora a la Fiscal le corresponde actuar, dijo.

Sostuvo Abelardo Díaz que esta situación demostró una ruptura del orden Constitucional: “Por eso pedimos que se actúe, porque con el accionar de esos magistrados pudiéramos estar en presencia de la consumación de delitos que deben ser sancionados, porque al publicar las sentencias 155 y 156 se cometieron delitos de usurpación de funciones con abuso de autoridad y hasta pudiéramos estar presencia del delito de rebelión civil y ahora los magistrados deben asumir las consecuencias penales que sus actuaciones acarrean”, enfatizó Díaz.