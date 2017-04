Causas y consecuencias del “Auto-golpe” de estado

Publicado el: 2 Abril, 2017 Hora:12:07 PM

Por Santiago Contreras

Lo primero que debemos precisar sobre el “autogolpe” de estado continuado en Venezuela, que viene perpetrando la Sala Constitucional, es que no se inició con las sentencias 155 y 156 de este semana, sino que comenzó a principios de 2016 con el desconocimiento de todas las decisiones constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional; para ello, este suprapoder que nadie eligió, apeló al argumento manido del supuesto “desacato” en el que habría incurrido el parlamento con la incorporación de los diputados indígenas de Amazonas que, vale decir, -ya no están incorporados- y cuyo caso el propio TSJ no ha querido resolver.

En segundo lugar, que el recule del gobierno vino tras la sorpresa que le produjeron las reacciones internas y externas a las decisiones de la Sala Constitucional de desconocer la inmunidad de los diputados y arrogarse atribuciones legislativas, mientras la AN se mantuviera en desacato, y luego la declaración de la Fiscal General, de confirmar que había una ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Algunos amantes de la teoría de la conspiración opinan que se trata de un montaje entre la Fiscal y Maduro, otros especulan que esta declaración refleja las serias diferencias existentes entre facciones del chavismo, o también entre Luisa Ortega Díaz y la primera combatiente, Cilia Flores. Sea lo que sea, la declaración de la Fiscal es, en sí misma, una denuncia nacional e internacional contra el régimen, que no se puede despachar con comentarios de cocina simplones, como dice Rafael Poleo. Porque esto tendrá consecuencias legales y alguien tendrá que pagar los platos rotos, más temprano que tarde.

Tampoco debemos ignorar que es la primera vez que un poder en manos del chavismo dice que algo anda mal en Venezuela y que, sea por simple táctica o no, alguien dentro del régimen dispara la luz roja y para en seco a la dictadura, si era para mantener las formas, ahora será más difícil para el régimen seguir atropellando de forma descarada al poder legislativo teniendo el foco del mundo puesto sobre su tiránico rostro, que ya está etiquetado de dictadura. Y si es para la fiscal lavarse la cara porque se especula que ante la proximidad de su jubilación viene haciendo méritos porque desea retirarse a otros aposentos en París y no ser perseguida en el futuro, todavía peor.

Y menos aún restarle importancia al impacto que tienen estas declaraciones en el seno de la Organización de Estados Americanos. Por mucho que el gobierno haya promovido a través del Consejo de Defensa de la Nación la superación del Impasse, como llaman al “autogolpe” de estado, ¿quién puede defender ahora a Venezuela en la OEA argumentando que no es una dictadura o que la “democracia” no corre peligro y que la oposición y el gobierno deben seguir dialogando dejando en manos de sujetos tarifados como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o Leonel Fernández la suerte de todo un país?

La Fiscal le dio al Secretario General de la OEA, Luis Almagro el argumento que faltaba para exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno venezolano, antes que sea más tarde. Quien no midió las consecuencias de su última puesta en escena fue el gobierno al adelantarse a la decisión de la OEA. El gobierno subestimó las reacciones de la comunidad internacional y el impacto que provocaría dentro del propio chavismo el zarpazo de Cilia Flores y sus concomitantes malhechores de la Sala Constitucional.

Este giro que ha dado el chavismo esta semana, revela que las aguas se mueven a prisa en el tablero político venezolano; mientras los partidos de la Unidad estabamos concentrados solo en las tareas que nos impone el gobierno para no extinguirnos y en nuestras propias ambiciones. No hubo capacidad de respuesta en la calle de la oposición al “autogolpe” de estado, porque nos desconectamos y desmovilizamos al pueblo consciente ¿quién sabe hasta cuándo?. Un amigo diputado me decía que mientras estaban rompiendo las infames sentencias del TSJ frente a los tribunales en señal de protesta, la gente los miraba extrañada e indiferente.

Esta indiferencia popular, el gobierno la lee muy bien todos los días y es la consecuencia de nuestra propia irresponsabilidad por no haber caracterizado al régimen como lo que era: una dictadura. Con esto no me refiero a etiquetarlo de dictadura solamente, porque sería una simpleza semántica en un país en el que las palabra no tienen valor, sino que la combatiéramos como se combaten las dictaduras, con una estrategia de toma del poder no convencional, en la calle, en el parlamento y por último, con bolas. Pero también es porque el gobierno aplicó la receta cubana con éxito al dividir, intimidar, encarcelar, frustrar y desmovilizar a la población.

Con la llamada “guerra económica” declarada por el gobierno al pueblo venezolano logró doblegarnos moral y psicológicamente, porque nos distrajo a sobrevivir buscando comida y medicinas todos los días -La crisis económica como estrategia desmovilizadora- como lo indican algunos analistas, y desarrollamos sentimientos de impotencia, fatalidad, debilidad y frustración, alimentada por el fracaso del triunfo electoral al no poder cumplir lo que prometimos, porque no estábamos preparados para combatir una dictadura. Una parte del país cree que de esto no saldremos nunca, justo en el momento de más debilidad popular del gobierno que lo único que tiene es poder institucional, armas y sicarios, eso sí.

Además, el parlamento no tomó decisiones a tiempo porque, aunque parezca increíble, se creyó que el gobierno respetaría los resultados electorales y con la mayoría obtenida en la AN en el 2015, mediante la sanción de leyes que revirtieran la “legalidad revolucionaria” y una salida democrática formal y constitucional –referendo revocatorio, asamblea nacional constituyente, reforma o enmienda constitucional, recorte del período presidencial, etc.- generaríamos el cambio. Nada más equivocado. Y hay quienes siguen creyendo esto.

No entendimos que Chávez no era un demócrata. Ni Maduro ni Diosdado tampoco. Son autócratas. El chavismo hizo elecciones mientras pudiera ganarlas y cuando se corriera el riesgo de perderlas, dejarían de convocarlas. En el año 2015 estaban convencidos que las ganarían con trampas, dinero y reingeniería en los circuitos electorales (gerrymandering), por eso las convocaron. Pero ahora no quieren elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores y menos presidenciales porque las perderían de calle. Y resulta que mientras el pueblo consciente este desmovilizado para combatir en la calle a la dictadura y a lo único que está dispuesto es a votar, la única fortaleza que tenemos, por ahora, es electoral. Pero hay quienes no la consideran importante. Dejando claro que la estrategia no puede ser solo electoral.

Mientras no le exijamos elecciones en serio al chavismo, pues no las harán. Y mientras la Unidad no entienda que ante la estrategia del chavismo de dividirnos para mantenerse en el poder, lo único decente y responsable hacia el país es mantenernos unidos, con una estrategia de toma del poder discutida cara al país y consensuada que guie nuestra lucha, estaremos abonándole el terreno a una tercera opción (¿civil, militar o militar-cívico?) fraguada dentro del propio chavismo para seguir en el poder.