Informe Almagro ratifica crímenes de lesa humanidad de régimen de Maduro: Márquez

Publicado el: 1 Octubre, 2017 Hora:6:44 PM

Walter Márquez pidió salir a votar por Laidy Gómez.

Actualmente Venezuela se encuentra en una guerra de trincheras desde el punto de vista político, económico y social, por lo que no podemos abandonar ningún espacio ya que éste lo ocuparía el adversario. En ese sentido nuestra principal arma para defender la democracia y recuperar el estado de derecho es el voto, más allá de la polémica que se ha suscitado de si se debe o no votar, expresó el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez.

Aunque existe el descontento de algunos sectores sobre la conducción de la lucha y algunos liderazgos de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos el deber y el derecho a sufragar, para fortalecer el ejercicio de la democracia, indicó.

Recordó Márquez que el derecho al voto está garantizado en la Carta Democrática Interamericana, en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en la Constitución de la República. Elegir gobernadores de estado es un mandato constitucional establecido en el artículo 160, “por lo que en el Táchira tenemos que escoger entre la represión y la barbarie y la civilización y la democracia; entre el cierre de frontera y la libertad de tránsito, entre la miseria y la pobreza y la abundancia y el desarrollo, por eso todos debemos apoyar este 15 de octubre a Lady Gómez, para que recuperemos los espacios democráticos que perdimos por no haber ido a sufragar, por diferentes razones en una oportunidda anterior”.

El parlamentario jubilado indicó que esta semana hizo un recorrido por gran parte del país, en el que pudo constatar con tristeza el deterioro de las carreteras y los servicios públicos. “Incluso estuve en Caracas y la Isla de Margarita en una reunión de trabajo y me enteré que importantes redes hoteleras han sido cerradas. Los taxistas con los que me trasladé me decían que no les alcanzaba el dinero o para mantener el carro o para comer, pero no para las dos cosas; algunas de las personas con las que conversé en Caracas, en Maragrita, en los aeropuertos, están preparando documentos para irse del país, por eso es importante una solución urgente frente a la crisis humanitaria y migratoria que está afectando a Venezuela”.

En este sentido señaló la importancia de activar tanto las fuerzas democráticas y políticas, como los demás factores socioeconómicos para superar esta crisis”.

Ante la cita electoral de las gobernaciones, Walter Márquez hizo un llamado a los jóvenes, a los empresarios, a las personas de la tercera edad, a todos “para que ejerzamos el ejercicio democrático de sufragar para que el día 15 en la noche, sea la mayoría de gobernadores demócratas los que le ganen a la tiranía representada por Nicolás Maduro y su régimen”.

Crímenes de lesa humanidad

Por otra parte el también defensor de los Derechos Humanos hizo mención al Cuarto Informe sobre Venezuela presentado el pasado 25 de septiembre por el secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien entregó el primer informe el 30 de mayo de 2016 en el que se hizo una radiografía de la crisis, luego el 14 de marzo de 2017 el segundo informe, el 19 de julio de 2017 un tercer informe y junto con este cuarto informe del 25 de septiembre reciente se hace un análisis mucho más detallado de lo que representan la crisis en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Al hacer una evaluación de los 4 informes, -manifestó Márquez- especialmente los dos últimos, se concluye de que de los 11 delitos internacionales establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como címenes de lesa humanidad, 9 de ellos han sido cometidos por Nicolás Maduro como lo reseñan los reportes del Secretario General de la OEA.

También hizo mención a las conclusiones del último informe en el que se señala que Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad del hemisferio, debido al incremento de aislamiento internacional, el monto de sus deudas interna y externa, la grave crisis humanitaria y migratoria, la vinculación del estado con el crimen organizado internacional, los altos índices de delitos y violencia, la represión sistematizada del estado hacia la población, la adquisición de armamento militar, siendo el país el principal comprador de armas de América Latina así como la multiplicación de las milicias bolivarianas.

“Este cuadro dantesco es una realidad que nos obliga junto con la comunidad internacional a seguir luchando para que a corto plazo sustituyamos el actual régiumen y rescatemos la democracia. La vía que señala el Secretario General de la OEA es unas elecciones universales, directas y secretas monitoriadas por la comunidad internacional”.

Para Márquez Venezuela tiene dos posibilidades para salir de la profunda crisis que le aqueja: o una una solución pacífica, democrática y electoral, o una insurrección, bien sea popular o militar, o en su defecto una coalisión de fuerzas internacionales que obliguen al régimen a cambiar de actitud.

Todos aspiramos una solución democrática y electoral por eso el 15 de octubre es una fecha importante para rescatar y conservar espacios democráticos y evitar que se profundice la violencia y una salida de fuerza por lo que todos debemos ir a votar, puntualizó Márquez.