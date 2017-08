Gómez: “Siete asesinatos del Táchira fueron perpetrados por armas del Estado”

Publicado el: 1 Agosto, 2017 Hora:4:20 PM

Este lunes tras los siete asesinatos registrados durante la jornada electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en el estado Táchira, la diputada adeca Laidy Gómez responsabilizó directamente al gobernador del estado José Gregorio Vielma Mora y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López por considerar que el silencio ante los muertos es complicidad.

“A mí me duele que todos estos venezolanos asesinados no van a ver el futuro de este país. Yo puedo respetar la ideología partidista que tiene cualquier funcionario del Gobierno, lo que no puedo avalar es que hoy el Táchira está llorando siete muertos que fueron asesinados con las armas del estado que tenían el Plan República y civiles armados que actuaron bajo la complicidad y complacencia de todos los cuerpos de seguridad”, denunció.

Gómez refutó al gobernador José Gregorio Vielma Mora el silencio que guardaron los representantes y autoridades regionales e indicó que la omisión forma parte de la confabulación: “Lo responsabilizo – a Vielma Mora – porque ningún cuerpo policial detuvo la represión de civiles en contra de los tachirenses. (…) Señor Vielma Mora, usted es padre, póngase en el lugar de estas madres y padres que están llorando los siete muertos”.

La parlamentaria indicó que fueron múltiples las denuncias ignoradas en los municipios de la geografía tachirense sobre civiles armados y funcionarios con fusiles automáticos ligeros (FAL) en mano que recorrieron urbanizaciones, calles, avenidas y otros sectores amedrentando a los ciudadanos que protestaban o se mantenían en sus casas.

“Hoy después de más de siete muertos vemos como unos mediocres salen a defender un triunfo. Yo quiero repudiar de manera categórica que las Fuerzas Armadas venezolanas asesinaron a todos estos jóvenes que salieron a pedir que no se constituyera un fraude como el que vimos ayer”, dijo.

La legisladora finalizó haciendo un llamado a los integrantes del partido de gobierno a que no sigan aupando el asesinato de venezolanos por pensar distinto.

Resultados electorales

Respecto a las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, la diputada Gómez indicó que la bancada opositora de la Asamblea Nacional no está sorprendida.

“No me duele que ellos – Gobierno Nacional – hayan intentado plasmar este fraude, porque nosotros vamos a seguir luchando, no es la primera vez que el gobierno intenta estafarnos electoralmente (…) hombres y mujeres vamos a seguir luchando y buscando todos los medios para sacar a Venezuela de este meollo”.

Nota de Prensa