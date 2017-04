Nicolás Maduro no puede pretender normalizar al país después del golpe de estado

Publicado el: 1 Abril, 2017 Hora:8:59 AM

El presidente de la AN, Julio Borges, dijo que el presidente es el responsable del golpe.

El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, reiteró que en Venezuela hubo un rompimiento del hilo constitucional; e informó las razones por las que no asistió a Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el presidente Nicolás Maduro en Miraflores.

“En Venezuela no hubo un problema entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, sino un Golpe de Estado; y ahora Nicolás Maduro no puede pretender normalizar al país, por eso no asistí a la reunión de Miraflores. Maduro es responsable del quebrantamiento del orden Constitucional y no puede pretender ser mediador”, expresó Borges.

Asimismo señaló que “las instituciones deben seguir la Constitución, la fiscal Luisa Ortega Díaz lo hizo hoy; y le pido lo mismo a la Fuerza Armada, porque deben ser los guardianes de la Constitución, el mundo entero está pendiente de su actuación”.

Por otra parte el jefe del Poder Legislativo explicó que ha recibido llamadas de presidentes y cancilleres de todo el mundo y sostuvo que “con Venezuela no hay sólo solidaridad, sino un compromiso de actuar”.

Para finalizar invitó a todos los ciudadanos que acompañen mañana a las 10:00 am el acto unitario que se realizará en la Plaza Brión de Chacaito. “Si la presión internacional no está acompañada de la presión de calle no vamos a lograr que sea la Constitución la que reine en el país. Es un momento de unidad Nacional para lograr un cambio. Sin miedo y unidos lograremos un futuro para todos”.