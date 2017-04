AN insta al pueblo venezolano a no dejarse engañar con “recule” del TSJ

Publicado el: 1 Abril, 2017 Hora:6:16 PM

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges pidió a la FAN hacer cumplir la constitución.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, pidió al mundo y al pueblo venezolano no dejarse engañar por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Gobierno Nacional: “La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que han venido dando durante años en Venezuela y eso no se corrige tachando un párrafo”.

“No han hecho nada. El Tribunal pretende maquillar un muerto y ya dio un golpe de Estado que no puede corregir tachando una palabra en la sentencia”, dijo Borges al referirse a la aclaratoria de los contenidos de las sentencias 155 y 156, publicado por la Sala Constitucional la madrugada de este sábado.

Desde la Plaza Brión de Chacaito donde se realizó una sesión especial de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento informó que tres mandatarios de países cercanos a Venezuela y cancilleres se han comunicado para manifestar su respaldo ante el golpe de Estado que se desarrolla en el país. “Nunca en la historia del país habíamos tenido el apoyo de la comunidad internacional y queremos aplaudir a todos los países que nos han apoyado en estas horas. Gracias por acompañarnos en la libertad de Venezuela”.

Recordó que en el pasado cuando le explicaban a un presidente o a un canciller la situación de Venezuela, no entendía. “Eso cambio y tenemos que lograr que sea para siempre. Hoy las llamadas no son para preguntar qué pasa en Venezuela, por primera vez nos llaman a condenar un golpe de Estado. En todas partes del mundo hay claridad de que en Venezuela hay una dictadura”.

Al respecto, pidió al pueblo venezolano salir a la calle para responder a la comunidad internacional y llamó a iniciar un movimiento de libertad en todo el país para lograr el cambio. “La única manera de hacerlo es manifestando en las calles de Venezuela”.

“La meta es comunicarle al mundo que nos escuche a nosotros (pueblo) y no al poder corrupto. No ha habido cambio, este reculamiento del gobierno lo que demuestra es que en Venezuela no hay separación de poderes, ni hay democracia, ni hay justicia”.

Reiteró su mensaje a las instituciones del Estado: “actúen de acuerdo a la Constitución y a la conciencia, la historia los está mirando, el mundo entero nos está mirando”. A la Fuerza Armada Nacional (FAN) les exigió escuchar al pueblo y no ser cómplices de un gobierno que dio un golpe de Estado.

“Queremos una FAN que haga cumplir la Constitución, una FAN que ayude a que Venezuela haya libertad, una FAN que ayude a que en Venezuela haya elecciones, una FAN que sea de todos los venezolanos y no de una parcialidad política”.

Asimismo, Borges dijo que “es fundamental enviarles mensajes a los funcionarios militares pidiéndoles que se salgan de donde están y vuelvan al corazón de Venezuela y a la Constitución. Es obligatorio, tenemos que traer a la Fuerza Armada al corazón de la democracia”.

El máximo representante del Poder Legislativo reiteró su reconocimiento a la fiscal Luisa Ortega Díaz que defendió la Carta Magna. “Necesitamos que fiscales, jueces y diputados tengan la valentía de venirse a la libertad a acompañar a Venezuela en el cambio y que el Gobierno se quede solo”.

“Venezuela tiene hambre de salud, porque nuestros niños se mueren de desnutrición por culpa de Nicolás Maduro, porque nuestro pensionados se mueren por la escasez de medicinas; Venezuela tiene hambre de futuro porque nuestros jóvenes se van del país buscando otros destinos; Venezuela tiene hambre de justicia por la violencia que mata a los venezolanos, pero sobre todo Venezuela tiene hambre de libertad y esa la vamos a conquistar entre todos porque no hay crisis por difícil que sea que los venezolanos juntos no podamos superar. Este es el momento de la verdad, es el momento de la historia que vamos a cambiar para siempre el futuro de Venezuela”, expresó.