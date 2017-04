Solo Bs 100 deben cobrar transportistas a usuarios en San Cristóbal

Publicado el: 1 Abril, 2017 Hora:9:04 AM

“Por mi parte no he firmado ninguna resolución para el aumento del pasaje”, así lo dio a conocer la alcaldesa Patricia de Ceballos al ser consultada por el tema, quien manifestó que se están terminando de cumplir con todos los procedimientos instituidos, tal como lo contempla la ley de transporte público y la ordenanza municipal.

Manifestó la alcaldesa que los procesos de ajustes tarifarios se han efectuado a nivel de la Cámara Municipal, tal como está determinado en la ley y sus respectivos procesos de consulta, pero aún no se ha establecido la fecha de cuándo se dará este aumento, y es con la firma de la mencionada resolución que los transportistas puedan cobrar de manera oficial el aumento de pasaje”.

Asimismo, -dijo la burgomaestre- que se levantó un estudio como lo establece la ley con la participación de los concejos comunales, los sectores vivos, el comité de usuarios, el sindicato de transporte, el pueblo en general, y se determinó, según los costos de operación de las unidades de transporte público, que debería cobrarse el pasaje urbano en Bs. 200.

Aseguró la alcaldesa Gutiérrez que se han realizado varias conversaciones entre el jefe de vialidad, el director de infraestructura municipal y con representantes del sindicato de transporte público para poder permisar este aumento el próximo mes y no de manera inmediata.

Cabe acotar que como primera autoridad municipal -prosiguió Gutiérrez de Ceballos- debo velar por un pueblo que está viviendo las calamidades de un sistema económico rojo que ha llevado al ciudadano a la miseria, esta economía inflacionaria requiere que se haga una mayor inversión en el parque automotor para poder prestar el servicio a los usuarios, estamos conscientes que es un aumento necesario, pero también sabemos lo que vive día a día el sancristobalense de a pie, que a duras penas le alcanza el salario para medio subsistir.

Los venezolanos sobrevivimos en un triángulo donde aumenta la inflación, aumenta el salario mínimo, aumenta todo, y no escapa el aumento de los costos operativos de las unidades de transporte, a juro se debe aumentar el pasaje para sostener el sistema transporte en el municipio y en el país, aseveró la titular.

Les hago un llamado a todos los representantes del sindicato, a las fuerzas vivas del municipio relacionadas con el transporte, que este aumento se puede aguantar en el tiempo, un mes más para que las personas se vayan preparando para recibir esto que es un duro golpe al bolsillo de todos, tal como lo han sido las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Maduro.

Concluyó diciendo la alcaldesa que si aumentan el pasaje sin estar permitido, las sanciones están previstas en los procedimientos que establecen las ordenanzas y la ley, así como se levantaron procedimientos el año pasado cuando el transporte genero aumentos que no estaban previstos de manera legal por la municipalidad, no pueden empezar a cobrar a la ciudadanía el pasaje a Bs. 200 hasta que no esté publicada la mencionada resolución. NP