Relegitimación de partidos pondrá a prueba la unidad: Santiago Contreras

Publicado el: 1 marzo, 2017 Hora:12:02 PM

Santiago Contreras, exsecretario ejecutivo de la MUD Táchira, afirma que el gobierno quiere ilegalizar los partidos y después convocar elecciones.

“A partir de este sábado 4 de marzo la unidad será puesta a prueba con el proceso de relegitimación de los partidos democráticos impuesto por el Consejo Nacional Electoral, que comienza con Avanzada Progresista y el Movimiento Progresista de Venezuela entre otros, por eso es tan importante que todas las organizaciones políticas se apoyen entre sí y que los demócratas del país acudan a los sitios que dispondrá el Consejo Nacional Electoral para firmar e impedir que desaparezcan los partidos opositores”, afirmó el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática del Táchira, Santiago Contreras.

Argumentó Contreras que “el proceso de relegitimación de partidos es una estrategia perversa del gobierno que busca ilegalizar las organizaciones políticas opositoras, distraerlas buscando firmas para ganar tiempo mientras ocurre un milagro económico y obligar a la unidad a volver a la mesa de diálogo para ofrecerle, a cambio de dejar quieto a Nicolás Maduro gobernando, unas elecciones regionales y municipales que son un derecho constitucional pero que el gobierno se niega a permitir porque las perdería”.

Explicó que muchos consideran que participando en la relegitimación se le hace el juego al gobierno “y tienen razón en parte porque el gobierno pone las condiciones, pero el problema de no hacerlo es que las actuales organizaciones que integran la MUD quedarían ilegalizadas y no podrían participar en ninguna elección de ahora en adelante, y la MUD que no necesita relegitimarse entonces sería proscrita mediante una decisión judicial bajo el argumento que se cometió un supuesto fraude no probado durante el proceso de recolección de firmas para solicitar el referendo revocatorio”.

“En ese momento, sin partidos políticos para poder participar en elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores e incluso una elección presidencial entonces sí el gobierno ordenaría al CNE convocar a comicios –como hizo el dictador Daniel Ortega en Nicaragua- porque estaría seguro de ganarlos, ya que la oposición no podría participar”, indicó.

“La unidad se va a probar en este proceso vital para la supervivencia de los partidos políticos pero también este año la MUD deberá probar junto a los demás factores sociales del país su capacidad de lograr que se adopte una estrategia común y efectiva para enfrentar al gobierno a lo interno y en el campo internacional para expulsar a la banda chavista del poder”, concluyó Santiago Contreras.