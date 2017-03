Diputados chavistas aceptan que el gobierno nombró al nuevo presidente del TSJ

Los diputados comunistas Omar Hernández, Manuel Peñaloza y Yhon Luna defendieron la designación de Maikel Moreno.

El diputado Omar Hernández, presidente del Consejo Legislativo, dijo en relación a la designación como presidente del Tribunal Supremo de Justicia del magistrado oficialista Maikel Moreno que “cualquier nombramiento que realice el Gobierno Bolivariano, siempre será cuestionado por la derecha venezolana, porque nuestros hombres son probos, honestos, del pueblo y no responden a los intereses bastardos y entreguistas de la oposición, es decir, no importa donde se ocupe un revolucionario, siempre la derecha lo mal pondrá”.

Hernández en compañía de los diputados Yhon Luna, Carlos Julio Guerrero y Peñaloza, dijo, “nuevamente pretenden montar un falso positivo, con quien asume hoy la conducción de la justicia frente al TSJ. Mientras a la derecha se les agota los nombres y deben apelar al terrorismo universitario, desde las academias, siguen brotando nuevas figuras, que al igual que Maikel Moreno o Nicolás Maduro, seguirán impulsando este proceso”.

– La oposición no perdona, que no sean hijo de la godarria venezolana, quienes dirijan cualquiera de las instituciones fundamentales y para la revolución, más bien será sospechoso que alabarán a un funcionario, ya sea en el ejercicio de su gestión o cuando son recién designados, pues ello significaría que no ha habido una buena revisión de ese funcionario y su conducta, cuando los padres de la corrupción y la mentira, lo aplaudan.

“El barraganismo como método”

Por su parte, Yhon Luna dijo, “si alguien no tiene moral, ni ética y carece de honestidad y honorabilidad, es la derecha venezolana, concejales y diputadas de la AN que contrabandean con fármacos para sacarlos del país, dejando a nuestro pueblo indefenso, o gente de extracción humilde que luego de su paso por la corrupta alcaldía de San Cristóbal y usando el barraganismo como método, se transformó en una empresaria del transporte terrestre de personas, utilizando para ello, familiares testaferros”.

“El magistrado recién designado, así como todo el equipo directivo entre los cuales aparece el nombre de un tachirense, que ha sido catedrático en la universidad venezolana, debería contentarnos, pues significa que el pueblo joven que representa a los estratos humildes e intelectuales, con sensibilidad social, trabajadores y luchadores de nuestra patria, están tomando las riendas de las bases fundamentales de nuestra sociedad, lo cual representa que seguiremos avanzando, por lo menos durante lo que queda de este siglo”.

“El prontuario lo tiene la derecha, no solo con conductas delictivas, sino con personajes que hoy son sus verdugos, Borges, un súper corrupto y golpista, por ejemplo tiene sus mañas delictivas, con millonarios cheques que a su nombre salieron de Pdvsa para fundar, la asociación civil PJ, transformado en partido alternativo de la más extrema derecha constituido por jóvenes fanáticos, recordemos el génesis de, Capriles, López y su militancia en la secta satánica “Tradición, Familia y Propiedad” que dirigía otro no menos fascista y terrorista, Alejandro Peña Esclusa y que fue clausurada por un gobierno de la propia VI republica que repugnó las acciones extremas de estos derechistas.

“Esos de PJ eran considerados la “generación de relevo”, destacados por su amplísima actuación golpista y terrorista los últimos 14 años, es decir, desde el golpe de abril hasta hoy pasando por la famosa “arrecheras” de Capriles y su llamado a desconocer el triunfo de Maduro que costó 11 vidas, siguiendo con las guarimbas de 2014 y sus diversos componentes: intento de magnicidio, de asesinatos, destrucción de bienes públicos y privados calculados en más de 10 mil millones dólares; guayas asesinas, francotiradores colombianos y paracos dirigiendo las “acciones” y la más desbastadora acción piromaníaca de aquellos jóvenes entrenándose en el asesinato, el crimen y la destrucción de las ciudades.

– Sin irnos muy lejos, recordemos el prontuario de figuras emblemáticas de VP como Ceballos, que llego a ser alcalde en San Cristóbal por quema carros, encapuchado, incitando a la violencia, al desorden, así como el concejal de San Cristóbal, José Vicente García, detenido por llevar en su vehículo una cantidad de elementos de guerra, uniformes militares, armamento, granadas.

“Con que moral vienen a cuestionar la designación, si están pidiendo la liberación de un asesino, candidateándolo a presidente de la república, en definitiva, la red subvertida se está armando desde que Chávez estaba en el poder, con aleados mafiosos como Uribe y desde el imperio norteamericano, europeo y el sionismo”, dijo.