Estampida de miles de Docentes del Táchira por crisis económica

Publicado el: 1 marzo, 2017 Hora:3:05 PM

Así lo denunció el Presidente del Colegio de Profesores Javier Tarazona, quien expresó que “hay consternación y preocupación en el Colegio de Profesores de Venezuela al encontrarse con una trágica realidad como lo es tener las aulas vacías, no solo la deserción escolar repunta en cifras de estudiantes de los liceos del Táchira, sino que nos alarma el abandono que han adelantado los docentes desde educación primaria hasta las universidades”.

Señalo que “es una estampida lo que estamos evidenciando de docentes que buscan en otras latitudes ofertas laborales atractivas, que finalmente son seductoras para poder satisfacer las necesidades que en Venezuela no son satisfechas por la crisis que se agudiza día a día”. Así mismo indico; Estamos hablando de las 1492 escuelas nacionales un promedio de dos docentes por institución han abandonado las aulas, este fenómeno se presenta de varias formas, muchos docentes inician fingiendo enfermedad para a través de un reposo huir en la búsqueda de mejores condiciones de vida”.

Dijo que el 90% de los docentes del Táchira se ausenta al menos un día a la semana de los planteles a fin de comprar alimentos en kilométricas y humillantes colas, pagar servicios o sencillamente buscar en otra actividad “matar un tigrito” una forma de supervivencia a la terrible crisis que atravesamos.

Anuncio que esta terrible situación alarma frente a un gobierno que no cumple su palabra empeñada en un contrato colectivo que no se cumple al referirnos por ejemplo al servicio del IPASME, HCM, el fulano mercal obrero que llegaría a las escuelas y así un sinfín de cláusulas contractuales que se volvieron solo esperanza perdida, ya no llegan ni las migajas que le dan a los niños por sistema de alimentación escolar.

Agregó, A las 1492 escuelas nacionales se les suman más de 500 instituciones de dependencia regional situación que acelera la alarma más las escuelas municipales donde se hace reiterada la misma situación de docentes que solicitan años sabáticos, permisos no remunerados, hasta llegar a la renuncia firme del ejercicio de la docencia en nuestro país y las causas son claras se hace insostenible vivir con un salario de educador en Venezuela, tendría que pasar 29 años un docente para con el salario de hoy adquirir un vehículo, o para la compra de casa pasar 60 años trabajando con un salario de hoy, que no termina alcanzando para sobrevivir.

Universidades no escapan de la estampida

Aseguró que en las universidades públicas que hacen vida en el Táchira UPEL, ULA, UNET, IUT muestran claramente como en sus nóminas de personal académico suman más de 250 docentes los que están fueras de las aulas buscando en otros países como Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Argentina, entre otras naciones un ejercicio profesional que dignifique su profesión. finalmente; dijo: “Mientras tanto el Gobierno sigue despilfarrando recursos en chatarra militar, en bailes, publicidad y propaganda la calidad de vida de los educadores es inexistente, situación que nos lleva al abismo, al oscurantismo y la consolidación de la desesperanza como cultura social.